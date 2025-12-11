台湾での商談会には山形県内の菓子店やワイナリーなど10社が参加しました。このうち、今回、初めて商談会に臨んだ山形市の老舗菓子店の挑戦にスポットを当てます。都市部にも古い街並みが残る台湾。歴史を重んじる人が多いとされています。そんな台湾では、山形県が創業100年以上の企業の数が全国で2番目に多いことも強みになるといいます。11月、山形市にある創業およそ140年の菓子店「長栄堂」で台湾商談会に向けた打ち合