大型汎用無人機「九天」。（渭南＝新華社配信）【新華社北京12月11日】航空機大手の中国航空工業集団は11日、無人機「九天」が陝西省渭南市蒲城県で初飛行に成功したと発表した。九天は陝西無人装備科技の委託を受け、航空工業集団傘下の第一飛機設計研究院が設計した。中国が自主開発した大型汎用無人機で、独自の技術革新に基づき、大積載量、高い飛行高度、広い速度域、短距離離着陸などの核心的優位性を備えている。機体は