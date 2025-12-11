■これまでのあらすじ保育園で元カレに再会した美優は、彼のことをストーカーのように追いかけてしまった黒歴史に頭を抱えていた。そんななか、彼の奥さんと同じ役員になってしまう。最初こそうまくやっていけそうだったが、次第に避けられている気がして…。保育園で元カレの妻に嫌がらせを受けていると感じた私は、夫の健太になかなかそのことを言えずにいました。夫に「元気ない」と言われて少しだけ相談したものの、それが元カ