元モー娘。工藤遥　GATE所属を発表「素敵な作品をお届けできるよう」10期メンバーとして11歳で加入

  • 元モーニング娘
  • の工藤遥が11日、自身のSNSを更新した
  • 芸能事務所「GATE」に所属することを報告し、意気込みをつづった
