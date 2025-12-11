千葉県館山市で林野火災が発生しています。消防によりますと、11日午後4時20分すぎ、近隣住民から「野焼きから山林に燃え広がったもよう」と119番通報がありました。館山市中里で林野火災が発生し、近くにあった廃材も燃えているということで、消防車含め7台以上で消火活動にあたっています。ケガ人や逃げ遅れた人は確認されておらず、周辺の建物などへの延焼もないということです。