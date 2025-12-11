BS日テレの巨人応援番組「月刊プロ野球！さまぁ〜ずスタジアム」（不定期、後10・00）が9日に放送され、10月23日のドラフト会議で巨人から1位指名された期待の左腕・竹丸和幸投手（23＝鷺宮製作所）がVTR出演。プロ1年目となる来季の目標を語った。「さまスタ」は巨人が勝った試合、そして巨人ナインのいい場面しか放送しないというG党が安心して見られる応援番組。お笑いコンビ「さまぁ〜ず」の三村マサカズ（58）と大竹一樹