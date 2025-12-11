最大震度6強を観測した青森・八戸市で、高さ70メートルの鉄塔に損傷が見つかりました。倒壊の恐れがあり、避難指示が出ています。こうした中、北日本を中心に厳しい真冬の寒さが到来し、この週末、東京でも雪が降る可能性が出てきています。11日朝の北海道・旭川市です。激しく降る雪で、視界が白くかすんでいます。午後4時には積雪が36cmに達しました。除雪が追い付いてない雪道。踏み固められ凸凹としている雪の上を、車が慎重に