日銀が１１日公表した午後５時時点の外国為替市況は１ドル＝１５６円０４～０５銭と前営業日比６１銭のドル安・円高。ユーロは対円で１ユーロ＝１８２円４６～５０銭と同０１銭のユーロ安・円高。対ドルでは１ユーロ＝１．１６９３～９４ドルと同０．００４５ドルのユーロ高・ドル安だった。 出所：MINKABU PRESS