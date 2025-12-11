外面はいい夫▶▶この作品を最初から読む誰もがうらやむ「理想の夫」と結婚した早乙女菜々星。夫・貴文はテレビ局の敏腕プロデューサーで、人望も厚く、愛妻家として有名なエリート社員。表立って見れば、絵に描いたような幸せを享受する日々。しかし実際の結婚生活は、服装から行動範囲まで、貴文の細かい束縛によって支配されていました。菜々星ひとりでは都外への外出も許されず、亡き母の遺品整理にさえ行けない日々