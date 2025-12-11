今年も「デジカメ Watch アワード」の季節がやってまいりました。2025年に発売されたデジタルカメラのうち、皆様がこれぞと思う機種を3つまで選んでご投票をお願いします。 投票はこちらから（Google フォーム） 応募締切（有効投票期間） 12月25日（木）13時まで ※投票はお1人様につき1回限りでお願いします。 結果発表 12月29日（月）予定