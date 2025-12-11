日本全国のクリスマスマーケット紹介シリーズ、今回は中国・四国エリアをお届けします。広島・倉敷・松山の3都市をセレクト。本場ドイツの世界観と温かい交流が広がる「広島」、赤レンガとイルミネーションが生み出す非日常ムードの「倉敷」、そして愛媛初の大規模開催で“冬のワンダーランド”を目指す「松山」。アクセス、防寒、キャッシュレスの実用ハックもまとめました。●地域性を全面に押し出したオリジナリティあふれる