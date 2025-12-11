電動工具大手の「マキタ」が、下請法に違反として公正取引委員会が勧告する方針です。 【写真を見る】電動工具大手の｢マキタ｣ 下請法違反で公正取引委員会が勧告へ 金型を下請け企業約80社に無償で保管させる 関係者によりますとマキタは、発注の見通しがないのに去年以降、商品の製造に使う金型約3000個を下請け企業約80社に無償で保管させていたということです。これに対し公正取引委員会は、下請法に違反するとして再発防止を