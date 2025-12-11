今日の朝ドラ見た？日常の話題のひとつに最適な朝ドラ（連続テレビ小説）に関する著書を2冊上梓し、レビューを続けて10年超えの著者による「読んだらもっと朝ドラが見たくなる」連載です。本日は、第54回（2025年12月11日放送）の「ばけばけ」レビューです。（ライター木俣 冬）「結婚は失敗でした」今日も外国ドラマかと思ったけれど、最初は朝ドラだった。トキ（高石あかり、「高」の表記は、正確には「はしごだか」）が