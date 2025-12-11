Jリーグの年間表彰式「2025Jリーグアウォーズ」が12月11日に開催された。各賞が発表されるなか、ベストヤングプレーヤー賞を受賞したのは、ファジアーノ岡山の19歳MF、佐藤龍之介だ。 今季にFC東京からJ１初参戦の岡山にレンタルで加入。28試合・６得点を記録し、チームのJ１残留に尽力した。森保一監督が率いるＡ代表にも名を連ねる俊英は、今回の受賞について、以下のようにコメントした。「このベストヤングプレー