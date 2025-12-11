日本取引所が公表した先物手口情報によると、12月11日のTOPIX先物期近（2025年12月限）の日中取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップは野村証券の6281枚だった。 ◯2025年12月限（特別清算日：12月12日） 取引高(立会内) 野村証券6281(4203) ゴールドマン証券 10535(3974) ソシエテジェネラル証券4681(3970) ABNク