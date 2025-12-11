米データサイト『Baseball Reference』は9日（日本時間10日）、今季の「ページ閲覧数」トップ選手を公開。米国50州（＋首都ワシントンD.C.）のうち10州をドジャースの大谷翔平投手が独占した。全体トップには、38カ所を制したアーロン・ジャッジ外野手（ヤンキース）が選ばれた。 ■ファンの関心度、全国区のふたり 『Baseball Reference』は同日、今季のページ閲覧数で州ごとのトップ選手