モデルでアパレルブランドのディレクターとしても活動するemma（31）が11日、自身のインスタグラムを更新。所属していたスターダストプロモーションを退所し、独立することを発表した。【写真】シンプルなキャミ姿で”ふたごコーデ”を披露する小松菜奈&emma（2021年当時）投稿で「いつも応援してくださっている皆さまへ」と題し、「私ごとではありますが、この度12年間お世話になった株式会社スターダストプロモーション