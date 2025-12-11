大村市のタクシー会社で、タクシーを盗んだとして逮捕された73歳の男性について、大村区検は嫌疑不十分で不起訴処分としました。 9日付けで不起訴処分となったのは住所不定、職業不詳の73歳の男性です。 男性は今年10月、大村市のタクシー会社の敷地内でタクシーを盗んで運転したとして窃盗の疑いで逮捕、送検されていました。 大村区検は「起訴するに足りる証拠がなかった」としています。