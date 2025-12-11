大規模エネルギー施設の施工監視に特化された中国初のエネルギープロジェクト専用衛星「電建1号」が12月10日、ラインオフしました。中国の重要エネルギープロジェクトの品質モニタリングは、これまで主に建設現場や周辺の高山・峡谷に大量のモニタリング装置を設置し実施されてきましたが、作業の難易度が高く、モニタリング精度も限られていました。「電建1号」は宇宙からミリ級の精度でモニタリングを実施し、重要プロジェクトの