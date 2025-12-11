スナック菓子などを手がけるおやつカンパニー（津市）は、テレビドラマ「不適切にもほどがある！」コラボレーションの「不適切にもほどがある！コラボ ベビースターラーメン」2種を、2025年12月15日から全国のコンビニエンスストアで、また12月22日からは全国のスーパーマーケットなどで、いずれも期間限定で発売する。市郎と純子の「昭和レトロ」なパッケージデザイン24年放送の同ドラマが、26年1月4日にスペシャルドラマとして2