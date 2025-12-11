テレビアニメ『僕のヒーローアカデミア』（通称“ヒロアカ”）シリーズが、13日放送の『僕のヒーローアカデミア FINAL SEASON』（読売テレビ・日本テレビ系毎週土曜後5：30）最終第11話（通算170話）「僕のヒーローアカデミア」をもって、9年8ヶ月の歴史に幕を下ろす。これに先立ち、第11話のあらすじ、先行場面カット、30秒予告編が11日、公開された。【場面カット】ついに最終回！どこか大人びた表情のデク本作は、『週