8人組グループ・timeleszの橋本将生が主演する、12日放送のテレビ東京ドラマ24『ひと夏の共犯者』（毎週金曜深0：12）第11話は、一夜限りの「特別番組」の2本立てとして、橋本＆ヒロイン・恒松祐里が撮影秘話を語り尽くす。【写真】これまでのドラマを振り返る橋本将生原作は、『財閥復讐〜兄嫁になった元嫁へ〜』『ディアマイベイビー〜私があなたを支配するまで〜』（ともにテレ東）に続く、テレ東×アミューズクリエイテ