news every.の「ミダシ」が気になるニュース。「スプレー缶爆発窓吹き飛ぶファンヒーター近くに…」についてお伝えします。◇◇◇割れた窓ガラスから飛び出したブラインド。窓の枠も変形しています。「建物から5m以上離れた国道脇にも、ガラスの破片が飛び散っています」10日夜、熊本県の1階に店舗が入るアパートでスプレー缶が爆発する事故が発生。窓ガラス6枚が吹き飛びました。これは別の部屋の住人が撮影した写真