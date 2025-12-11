ニコラ専属モデルの青山姫乃、白水ひより、星名ハルハが、アミューズメント施設『APINA』のブランディングムービーに出演することが11日、発表された。本編ムービーとメイキングムービーが同日公開された。【動画】 青山姫乃・白水ひより・星名ハルハがCM撮影の合間でガチンコゲーム対決作品では、同じ高校に通う女子高校生3人が、放課後に一緒にAPINAへ遊びに行く姿を描写。「ストレス発散アピナ」、「打ち上げアピナ」、「な