皇居・東御苑の入園者が11日、4000万人に達しました。皇居東御苑は、旧江戸城の本丸などの一部を宮殿の造営にあわせて庭園として整備した場所で、1968年から一般公開されています。11日午後、都内在住の山田裕美子さんが4000万人目の入園者となり、記念品が贈られました。3回目の訪問という山田さんは、「東御苑は自然と都会のはざまにあるオアシス。清らかな心になれる場所」と訪問した理由を語りました。東御苑は原則月曜日と金