１１日の東京外国為替市場の円相場は午後５時、前日（午後５時）比６１銭円高・ドル安の１ドル＝１５６円０４〜０５銭で大方の取引を終えた。対ユーロでは、０１銭円高・ユーロ安の１ユーロ＝１８２円４６〜５０銭で大方の取引を終えた。