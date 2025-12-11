ハンガリーの首都・ブダペストで12月7日、毎年恒例の「サンタラン」が行われた。10周年を迎えた今年は、大人から子どもまで4500人以上が参加した。【映像】街中を走り抜けるサンタ姿のランナーたち映像には、サンタに扮したランナーが続々と街中を走り抜ける様子が映っている。「家族で思い出を作り、楽しむことが大切です。クリスマスへのいい準備になります」（参加者）主催者は「冬でも身体を動かすことの大切さを伝えた