ロッテは１１日、東京都新宿区のロッテ本社で新人選手発表会を行い、ドラフトで指名された１０選手を発表した。ロッテ製品の「ビックリマンチョコ」にあやかって、全選手への「どんな選手になってビックリさせたいか」という問いに対し、ドラフト１位の石垣元気投手（１８）は「１７０キロ」と記入。「まだ日本人で１７０キロを投げた投手はいないので自分が投げて日本中をビックリさせたいです」と誓った。石垣元の高３時の