元モーニング娘。で女優工藤遥（26）が、ベッキーやハリセンボン、森カンナら所属の芸能事務所GATEに所属することが11日、分かった。自身のSNSなどで発表した。工藤は「このたび、GATEに所属する運びとなりました。より一層、気を引き締め、何事にも真摯（しんし）に向き合っていきたい思っています。すてきな作品をお届けできるよう、精進して参りますので、引き続きよろしくお願い致します」と思いをつづった。同時に新ファンク