12月8日、バラエティ番組『ララLIFE』（TBS系）のSNSが更新され、ある女優の出演映像が公開された。その近影が話題となっている。「この番組は、お笑いコンビ・さまぁ〜ずの三村マサカズさんと、俳優の青木崇高さんがMCを務め、ゲストがチャレンジしたいと思っていた“初めてのこと”の様子を見ながら語り合う、という内容です。8日に公開されたのは、12日に放送予定の小松菜奈さんが出演する回の後編の予告動画でした。小松さ