NHKドラマ『べらぼう』にも登場している江戸幕府11代将軍・徳川家斉（とくがわいえなり）ですが、「実際の家斉はどのような人物だったのか」と興味を持たれた方も多いのではないでしょうか。史実の家斉は、側室40人以上、子ども55人以上を抱える絶倫将軍として知られています。大奥といえば色恋や権力争いの場というイメージがありますが、家斉の時代は子どもが増えすぎて、ほぼ“巨大保育園”状態だったのです。今回は、家斉の出