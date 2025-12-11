ほっこり甘い冬がやってくる 限定スイーツと人気店が集結 行列イベントが三河安城駅に！ 冬の寒さが、名古屋でもぐっと深まる12月。そんな季節に恋しくなるほっこり甘いものといえば、やっぱり焼き芋ですよね。 東海エリアを中心に延べ33万人以上を動員してきた人気イベント「第2回芋フェス！IN三河安城」が12月13日(土)・14日(日)の2日間限定で開催！ 場所は三河安城駅から徒歩3分ほどの『三河安城ツインパーク