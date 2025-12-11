“座布団”の形をしたモンブランや“麦わらのカバン”の形をしたチーズケーキなど大阪でこれまでにない革新的なケーキを生み出すパティスリー「マサヒコオズミパリ」があります。パリの五つ星「palace hotel」でスーシェフを任せられた小住匡彦シェフが舵を取り、フランスの伝統菓子をベースに、3D CADを用いた独自の造形技術で“アートのようなケーキ”はファンを虜にするほど。