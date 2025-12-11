1975年に設置された昭和水門 岡山県が管理する倉敷市の水門から海水が川に流れ込んだ問題で、県が水門の抜本的な改修を行う方針を決めたことが分かりました。 倉敷市玉島阿賀崎にある昭和水門は倉敷市、浅口市、里庄町を流域とする里見川の河口に1975年に設置されました。 2025年7月、周辺の農家で農作物が枯れているのが見つかり岡山県が調査したところ、水門が破損し、海水が里見川に流れ込んでいたことが分かり