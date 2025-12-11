レオ・セアラがベストゴール賞を受賞今季のJ1リーグ各賞の表彰を行うJリーグアウォーズが12月11日、横浜アリーナで開催された。今季選ばれた月間ゴールのなかから、鹿島アントラーズのFWレオ・セアラが7月の柏レイソル戦で決めたロングシュートが最優秀ゴール賞を受賞した。今季の最優秀ゴールは7月20日のリーグ戦第24節・鹿島対柏の一戦で生まれた。前半5分に鹿島がペナルティーサークル付近でボールを奪うと、こぼれ球を拾っ