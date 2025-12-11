講談社から『きらきら★ふりふりドレスファクトリーディズニープリンセスマジカルリボンとキャッスルペンでつくるわたしだけのドレス』が登場！7色のリボンで「ディズニープリンセス」のオリジナルドレスを作れる、新感覚のデザインあそびができる一冊です☆ 講談社「きらきら★ふりふりドレスファクトリーディズニープリンセスマジカルリボンとキャッスルペンでつくるわたしだけのドレス」 &#160