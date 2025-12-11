知人男性に暴行を加え死亡させた後、遺体をキャリーケースに入れて遺棄した罪などに問われている男に対し検察は11日、「懲役12年」を求刑しました。浜松市の無職の被告の男は、2023年7月、浜松市中央区で知人の男性に殴る蹴るの暴行を加え死亡させた後、遺体をキャリーケースに入れて車へ遺棄した罪などに問われています。これまでの裁判で被告の男は、「傷害致死罪は成立しない」と起訴内容を一部否認し