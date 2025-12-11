山形市の惺山高校に10日、刃物を持って侵入した女性は学校2階の廊下で取り押さえられ、現行犯逮捕されていたことがわかりました。女性はすでに釈放され現在入院しているということです。銃刀法違反の疑いで現行犯逮捕されたのは、新庄市に住む38歳の無職の女性です。警察の調べによりますとこの女性は10日午後3時45分ごろ、山形市城西町の惺山高校で刃の長さが6センチを超える文化包丁2本を持っていた疑いです。通報を受けて駆け付