コスモペンタス（牝２歳、美浦・西田雄一郎厩舎、父ベンバトル）は、１４日の中山５Ｒ・２歳新馬（芝１６００メートル＝１６頭立て）でデビュー予定。追い切りでは２週前、１週前と格上の古馬に併入し順調な仕上がりをうかがわせている。西田調教師も「ゲート試験からしっかりと体力をつけて、目立つ時計はないけどいいフォームになってきた。内枠を引いてロスなく立ち回れれば」と手応えを口にした。