遊ぶとくらしの間に心地よさをデザインした、オリジナル玩具や雑貨、キャラクターグッズを企画・製造・販売する「アイアップ」から「さわって！当てて！ぷにむすび」が登場！さわった感触だけで、おむすびの中身を当てる新感覚シリコントイです☆ アイアップ 「さわって！当てて！ぷにむすび」  価格：3,630円（税込）発売日：2026年2月13日（金）サイズ：約W285×D80×H200mm（PKG）セット内容：・おむすび：20個