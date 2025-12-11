ＪＲＡは１２月１１日、２２年ホープフルＳを制したドゥラエレーデ（牡５歳、栗東・池添学厩舎、父ドゥラメンテ）の競走馬登録を抹消したと発表した。今後は種牡馬になる予定だが、けい養先は未定。同馬は２２年８月の未勝利（ダート１７００メートル）を勝ち上がり、年末のホープフルＳを１１番人気で制し波乱を演出。２３、２４年のチャンピオンズＣで２年連続３着と芝とダートＧ１などで“二刀流”で活躍。先週の鳴尾記念１