年末年始を前に、ウミガメたちの甲羅磨きが行われました。日本で唯一ウミガメを飼育している道の駅、三重県紀宝町「ウミガメ公園」に会員制のサポーターたちが集まり、甲羅磨きをしました。金だわしを使って、1匹あたりおよそ30分をかけて甲羅はピカピカに。あわせてプールの掃除も行われました。参加者：「新しい年を迎えるのに、キレイになってもらえたらいいなと思って磨いています」