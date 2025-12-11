８日、コンテナを満載して山東省青島港の前湾港区を離れる貨物船。（ドローンから、青島＝新華社記者／李紫恒）【新華社北京12月11日】アジア開発銀行（ADB）は10日、最新の「アジア経済見通し」を発表し、2025年の中国経済の成長率見通しを0.1ポイント引き上げ、4.8％に上方修正した。中国の輸出が堅調で、財政政策も継続的に効果を発揮しているためとした。同報告書はさらに、アジア太平洋の新興国・地域の成長率見通しも9月