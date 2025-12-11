公開3日間の動員数131万3,347人、興行収入18億 9,106万円を記録し、週末興行収入と動員数ランキングともに堂々の1位を達成した『ズートピア２』SNSでは「ジュディ・ホップス」や「ニック・ワイルド」のセルフィー動画を真似た投稿が話題となるなど、作品を心待ちにしていたZ世代を中心に大人気となっています。なぜこれほどZ世代の心を掴むのか、制作陣や声優陣からのコメントから『ズートピア２』の魅力を紐解きます。 ディ