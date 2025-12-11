Jリーグは11日、横浜市内で年間表彰式「Jリーグ・アウォーズ」を開催。ベストヤングプレーヤー賞を受賞した岡山のMF佐藤龍之介（19）が登壇し、喜びを語った。今季28試合6得点。6月には歴代4番目に若い18歳237日で国際Aマッチデビューを果たした。壇上では「このような賞をいただけて大変うれしく思います。1年前、覚悟と勇気を持って岡山に来る決断をしたこと、今振り返るとよかったと思います。これからも高い目標を持ち、