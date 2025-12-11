気象庁冬型の気圧配置が強まり、12日にかけて東北などで大雪となる恐れがあるとして、気象庁は11日、交通障害や屋根からの落雪に警戒するよう求めた。8日の地震で震度6強を観測した青森県八戸市の周辺など、揺れが強かった地域も雪が強まる恐れがある。厳しい冷え込みも予想され、体調管理に注意が必要だ。気象庁によると、寒冷前線が東北を通過し、12日にかけて本州付近は冬型の気圧配置が強まる。青森県を含む東北北部は、雪