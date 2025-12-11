ロッテの新入団記者会見で記念写真に納まる（前列左から）桜井ユウヤ内野手、毛利海大投手、石垣元気投手、奥村頼人投手、冨士隼斗投手。（後列左から）高橋快秀投手、田中大聖投手、サブロー監督、岡村了樹捕手、中山優人投手、杉山諒外野手＝11日、東京都新宿区ロッテは11日、東京都内で育成を含む新入団10選手の記者会見を行い、ドラフト1位の石垣元気投手は「球団を代表するような投手になりたい。170キロを日本人で初めて投