きょう午後4時20分ごろ、千葉県館山市中里で「野焼きしていたら山林に燃え広がった」と近隣住民から119番通報がありました。消防によりますと、館山市中里の山林や廃材が燃え、火はおよそ1時間半後にほぼ消し止められました。今のところ、けが人や建物への被害は確認されていません。