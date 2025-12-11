衆議院・本会議ではさきほど、18兆3000億円規模となった今年度の補正予算案の採決がおこなわれ、与党と一部野党の賛成多数で可決しました。補正予算案は、高市政権の経済対策の裏付けとなるもので、▼子どもへの一律2万円給付や▼冬場の電気・ガス料金の補助▼地方交付金による食料品支援のほか、▼ガソリンの暫定税率廃止などの物価高対策に8.9兆円をあてるなど、予算規模は去年より4兆円以上膨らんでいます。さきほど衆議院本会