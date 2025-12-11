皇居・東御苑の4千万人目の入園者として宮内庁の古賀浩史管理部長（右）から記念品を受け取った山田裕美子さん＝11日午後、東京都千代田区皇居・東御苑の総入園者数が11日、1968年の開園から4千万人に到達した。宮内庁によると、年間入園者数は新型コロナウイルス禍前の水準に戻り、今年は10日時点で約207万人に上る。インバウンド（訪日客）の増加が顕著で、昨年から外国人比率が5割を超えている。4千万人目は、東京都品川区